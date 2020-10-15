Экипаж на МКС нашел предполагаемое место утечки воздуха
Бернст Ю.
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Российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». Об этом сообщает ТАСС.
«Нашли возможное место негерметичности», — доложил Центру управления полетами космонавт Анатолий Иванишин.
Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
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