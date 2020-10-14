«Союз» установил рекорд по скорости полета к МКС

Корабль «Союз МС-17» установил рекорд по скорости полета к Международной космической станции — примерно 3 часа 7 минут, передает ТАСС.

Таким образом, был побит рекорд 2017 года, когда «Союз МС-06» доставил экипаж на МКС за 5 часов 38 минут.

Корабль пристыковался к модулю «Рассвет». На борту находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На орбите их встречают россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые 22 октября покинут станцию. Новый экипаж пробудет в космосе до 9 апреля 2021 года.

Также отмечается, что «Союз» впервые долетел до МКС, совершив только два оборота вокруг Земли. Ранее данную схему применили на нескольких грузовых кораблях «Прогресс МС». Самому быстрому из них, чтобы добраться до станции, понадобилось 3 часа 18 минут. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка.

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