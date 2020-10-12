В Китае нашли три самых древних мяча в Евразии

Китайцы играли в мяч 3200 лет назад, выяснили специалисты Цюрихского университета. Правда, как именно они это делали, пока не понятно. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Одними из первых в мяч начали играть, по всей видимости, египтяне — возраст говорящих об этом находок составляет около 4500 лет. В Европе и Азии же, как до сих пор считалось, игру в мяч начали практиковать намного позже — около 2500 лет назад в Греции, а спустя 300 лет — в Китае.

Однако кожаные шарики диаметром 7-9 см, найденные в могилах на северо-западе Китая, позволяют предположить, что там в мяч начали играть куда раньше — возраст находок составляет около 2900-3200 лет. Пока неизвестно, как именно древние китайцы использовали мячи — хотя археологи находили изогнутые палки, похожие на те, что греки использовали для подобия хоккея на траве, прямой связи между ними и мячами пока не установлено.

Также в могилах ученые нашли композитный лук и пару брюк — очевидно, владельцы мячей были всадниками. Исследователи допускают, что игры с мячами могли быть важным элементом физической подготовки будущих бойцов. Также, вероятно, спорт был распространенным видом досуга.