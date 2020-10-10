Роскосмос сообщил о переносе на 2021 год двух космических пусков

Два космических пуска с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» и метеорологическим спутником «Арктика-М» были перенесены на 2021 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.

Причиной переноса стало проведение дополнительных проверок. Запуски как корабля, так и спутника планировались с космодрома Байконур ракетами-носителями «Союз-2».

Так, «Прогресс МС-16» должен был быть запущен к Международной космической станции 11 декабря. На борту корабля должны были находиться новогодние подарки, которых теперь лишились космонавты. А запуск первого метеорологического спутника «Арктика-М» должен был состояться 24 декабря.

Точные даты новых полетов пока не называются.

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