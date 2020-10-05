Экипаж МКС пытался устранить утечку воздуха в модуле при помощи скотча

На МКС пытались устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда» с помощью скотча, однако это не помогло и давление в «протекающем» отсеке продолжило снижаться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные NASA.

Накануне, 4 октября, российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле. Однако, вероятно, со временем скотч поизносился, и через 13 часов стало известно, что давление упало с 732 до 617 мм рт. ст. Таким образом, за 13 часов давление снизилось на 115 миллиметров.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

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