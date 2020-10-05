Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии

Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год удостоились американские вирусологи Харви Альтер и Чарльз Райс и британский вирусолог Майкл Хаутон за открытие вируса гепатита С. Имена лауреатов объявили на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.

До открытия вируса гепатита С уже были известны вирусы гепатитов А и В, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными. Открытие выявило причину этих случаев и сделало возможным их диагностику и лечение, что спасло миллионы жизней.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2019 год стали американский онколог Уильям Кэлин, британский молекулярный биолог Питер Рэтклифф и американский онколог Грегг Семенца за открытие механизма адаптации клеток к объему доступного кислорода. Их открытие позволило понять, как уровни кислорода влияют на клеточный метаболизм и проложить путь к новым перспективным стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями.