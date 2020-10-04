Российские космонавты поздравили землян с годовщиной запуска первого спутника

Российские члены экипажа МКС Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили землян с 63 годовщиной запуска первого искусственного спутника в космос. Об этом сообщают «Известия».

Иванишин напомнил, что 4 октября 1957 года СССР запустил первый спутник планеты Земля.

«Именно с этого дня ведет отсчет вся отечественная и мировая космонавтика. Благодаря труду наших ученых и конструкторов мы сделали первый шаг в освоении космического пространства», — говорится в сообщении.

Вагнер также поблагодарил ветеранов освоения космоса и пожелал здоровья, всем кто будет заниматься этим в будущем.

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