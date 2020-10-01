Давление на МКС опустилось ниже нормы

Космонавт Анатолий Иванишин с борта МКС сообщил, что давление на Международной космической станции составляет 731 мм ртутного столба, что ниже нормы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что экипаж станции еще не нашел точное место утески воздуха. Будет проведено повторное обследование модуля «Звезда» и в поисках будут заново отсоединять внутренние панели.

По словам космонавта, утечку воздуха нужно искать даже в тех местах, которые уже были проверены.

В Центре управления полетами, в свою очередь, сообщили, что для продолжения поисков понадобится законсервировать грузовой корабль «Прогресс», пристыкованный к модулю «Звезда». Также специалисты посоветовали космонавтам следить за своим самочувствием во время работ в модуле.

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