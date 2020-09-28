Япония хочет построить завод на Луне к 2035 году

Япония запланировала строительство топливного завода на Луне. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Так, японские специалисты использовать завод в целях освоения земного спутника. Они уточнили, что завод может быть построен на Южном полюсе небесного тела, где ученые ожидают найти залежи льда.

Они отметили, что добытая вода будет расщепляться на кислород и водород, а затем превращена в топливо, которое позволит передвигаться по Луне на расстояния до тысячи километров.

Япония ожидает, что постройка завода будет реализована к 2035 году.

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