Российский космонавт заявил, что оружие в космос может вернуться

Космонавт Олег Артемьев рассказал, что оружие могут снова начать выдавать экипажам новой российской орбитальной станции. Соответствующее заявление он сделал на YouTube-канале »Роскосмос ТВ».

Он отметил, что раньше оружие входило в носимый аварийный запас (НАЗ), однако теперь его убрали из-за запрета оружия в космосе.

«И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется», — сказал Артемьев.

Роскосмос ранее готовил о планах по включению в НАЗ пистолета из-за риска появления диких животных в месте посадки в соответствующем регионе.

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