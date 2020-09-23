Начало третьего этапа исследования вакцины центра «Вектор» запланировано на октябрь

Начало третьего этапа исследования вакцины «ЭпиВакКорона», разрабатываемой центром «Вектор», запланировано на октябрь текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Дата начала третьего этапа будет зависеть от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину «ЭпиВакКорона». Ориентировочно в конце октября», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от COVID-19.

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