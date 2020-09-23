Начало третьего этапа исследования вакцины центра «Вектор» запланировано на октябрь
Анна Светлова
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Начало третьего этапа исследования вакцины «ЭпиВакКорона», разрабатываемой центром «Вектор», запланировано на октябрь текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Дата начала третьего этапа будет зависеть от сроков получения регистрационного удостоверения на вакцину «ЭпиВакКорона». Ориентировочно в конце октября», — говорится в сообщении.
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