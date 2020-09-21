Американские ВВС предупредили о падении на Землю российского спутника

Нерабочий российский спутник «Монитор-Э» упадет на Землю 22 сентября в районе Индийского океана. Об этом следует из данных ВВС США, опубликованных на сайте наблюдения за космическими объектами space-track.org.

По данным военных, спутник в настоящее время находится на орбите с минимальной высотой 188 км и максимальной — 196 км. Он войдет в атмосферу в 22 сентября в 6.43 по мск, после чего рухнет в океан.

«Монитор-Э» был запущен с космодрома Плесецск в 2005 году. В 2011 году из-за технических неполадок он прекратил свою работу.

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