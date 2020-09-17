Ученые выявили наличие жидкого состояния у переохлажденной воды
Американские исследователи после проведения первых в истории измерений жидкой сверхохлажденной воды нашли новый свойства этого вещества. Об этом сообщает журнал Science.
«Мы показали, что жидкая вода при очень низких температурах не только относительно стабильна, но и существует в двух структурных формах», — говорится в исследовании.
Согласно полученным данным, вода не всегда кристаллизуется при переохлаждении прежде чем уравновеситься.
Переохлажденная вода может находиться в стабильном двухфазном жидко-жидком состоянии, а соотношение фаз варьирует в зависимости от температуры.
Раньше считалось, что при переохлаждении вода неизбежно со временем переходит в твердое состояние.
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