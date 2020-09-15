Роскосмос намерен продолжать сотрудничество с США в изучении Венеры

Роскосмос не планирует отказываться от сотрудничества с Соединенными Штатами по проекту «Венера-Д», но намерен воздержаться от широкой международной кооперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«Ни о каком отказе от сотрудничества с США по проекту «Венера-Д» речи не было. Мы не отказываемся от международного сотрудничества. Речь шла только о непривлечении широкой международной кооперации», — заявил руководитель пресс-службы Владимир Устименко.

При этом он отметил, что Роскосмос будет рад участию других стран в космической миссии, однако планирует взять на себя основную научную часть в данном проекте.

Проект «Венера-Д» предполагает запуск на вторую планету Солнечной системы автоматической межпланетной станции. Отправка аппарата запланирована на конец 2020-х годов.

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