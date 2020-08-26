Российские ученые разработают особенную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто. Об этом пишет РЕН.

«Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — сказал Шляхто.

По его словам, сразу несколько групп ученых участвуют в работе. Пока вакцина находится на первом этапе разработки, ей еще предстоят испытания на животных и другие клинические исследования.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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