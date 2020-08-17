Роспотребнадзор сообщил о создании нескольких российских вакцин

В настоящее время в России ведутся работы по созданию дополнительных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в РФ, как и других государствах, должно быть несколько разных вакцин.

Ранее сообщалось, что гражданский оборот зарегистрированной вакцины начнется примерно через месяц после третьего этапа исследований.

11 августа президент России Владимир Путин объявил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Спутник V».

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