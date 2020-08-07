Рогозин рассказал о споре с Минфином из-за высадки космонавтов на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация и Минфин ведут дискуссию о необходимости включения в космическую программу России до 2030 года и выделения финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рогозин выразил опасение, что если сейчас не включить в программу разработку посадочного модуля, то его не будет вообще.

«В этом случае высадиться на Луну мы не сможем», — объяснил глава госкорпорации, отметив, что будет защищать проект лунного посадочного модуля, так как иначе лунную программу России нельзя считать полноценной.

Окончательное решение будет принимать президент России Владимир Путин.

Рогозин напомнил, что в настоящее время ведется разработка сверхтяжелой ракеты и активно создается космический корабль «Орел» для полета на Луну, но работы по взлетно-посадочному комплексу для высадки космонавтов на лунную поверхность не ведутся.

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