Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с успешной посадкой

Президент США Дональд Трамп поздравил экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon с успешной посадкой на воду.

«Здорово, что астронавты НАСА возвращаются на Землю после двухмесячной успешной миссии. Спасибо за все!» – написал глава государства на своей странице в Twitter.

Трамп также назвал «очень волнующим» то, что американские астронавты совершили первую посадку на воду за последние 45 лет.

Ранее американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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