Россия провела своим космонавтам на МКС отдельный интернет, избавившись от необходимости использовать канал связи США, сообщила Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

«Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента», — приводятся слова директора департамента цифрового развития госкорпорации «Роскосмос» Константина Шадрина.

Ранее российские космонавты могли общаться с Землей только находясь над Россией. В остальное время они пользовались американскими средствами.

Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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