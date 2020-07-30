Россия провела своим космонавтам на МКС отдельный интернет
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Россия провела своим космонавтам на МКС отдельный интернет, избавившись от необходимости использовать канал связи США, сообщила Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».
«Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента», — приводятся слова директора департамента цифрового развития госкорпорации «Роскосмос» Константина Шадрина.
Ранее российские космонавты могли общаться с Землей только находясь над Россией. В остальное время они пользовались американскими средствами.
Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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