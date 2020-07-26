Ученые рассказали о серьезных осложнениях у диабетиков с COVID-19

Диабет протекает тяжелее и дает более серьезные осложнения при заражении коронавиурсом нового типа, выяснили ученые Калифорнийского университета в Сан Франциско. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Диабет занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний по тяжести осложнений при новой коронавирусной инфекции, указано в материалах. Отмечается, что заболевшие COVID-19 диабетики в 6 раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще умирают.

При этом снизить риски помогает тщательный контроль за уровнем глюкозы в крови. По данным ученых, среди заразившихся коронавирусом диабетиков, чей уровень глюкозы находится под контролем, смертность ниже, чем среди пациентов, уровень глюкозы которых не находится под контролем.

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