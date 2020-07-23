«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полета до МКС
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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» долетел до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду, что стало рекордом, пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
«Был установлен рекорд — 03:18:31», — сказали в госкорпорации.
Корабль доставил на МКС топливо, аппаратуру для экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, еду и воду. Космонавты помимо стандартных пищевых наборов получат компот, джем, рыбные блюда и свежие овощи и фрукты.
На МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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