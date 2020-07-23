«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полета до МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» долетел до МКС за 3 часа 18 минут 31 секунду, что стало рекордом, пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

«Был установлен рекорд — 03:18:31», — сказали в госкорпорации.

Корабль доставил на МКС топливо, аппаратуру для экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, еду и воду. Космонавты помимо стандартных пищевых наборов получат компот, джем, рыбные блюда и свежие овощи и фрукты.

На МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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