Илон Маск занял пятое место в рейтинге богатейших людей по данным Forbes

Основатель Tesla и SpaceX американский предприниматель Илон Маск поднялся на пятую строчку богатейших людей планеты. Об этом сообщает Forbes.

На данный момент СМИ оценивает состояние предпринимателя в $74,2 млрд.

Следом за Маском на шестой строчке находится экс-руководитель Microsoft Стив Балмер с состоянием в $72,2 млрд.

На первом месте рейтинга по прежнему находится глава корпорации Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивают в $189 млрд. На втором месте находится директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его финансовые владения оценили в $113,8 млрд. Третье место занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс с $113,4 млрд, а четвертое — глава компании Facebook Марк Цукерберг ($90,3 млрд).

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