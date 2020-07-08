Минздрав одобрил новое лекарство от коронавируса

Министерство здравоохранения одобрил препарат от коронавируса «Коронавир», следует из госреестра лекарственных средств.

Отмечается, что лекарство разработала компания «Р-Фарм». «Коронавир» может использоваться только в условиях стационара. Среди противопоказаний: беременность или ее планирование, грудное вскармливание, тяжелые почечная и печеночная недостаточность, возраст младше 18 лет.

Минздрав одобрил первый препарат — «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРара» в конце мая. Второй — «Арепливир» компании «Промомед» в июне.

В России коронавирусом заразились 700 тысяч, выздоровели 472, скончались больше 10 тысяч человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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