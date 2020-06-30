Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию прошло на МКС

На Международной космической станции (МКС) прошло голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский космонавт Анатолий Иванишин отдал свой голос в формате онлайн.

Он проголосовал при помощи Интернет-портала, благодаря имеющейся постоянной регистрации в Москве.

«Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты», — передает Роскосмос.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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