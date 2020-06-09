Обозначены сроки начала строительства стартового стола под «Союз-5»

Возведение стартового стола для российских ракет-носителей «Союз-5» произойдет до 2025 года. Об этом заявил ТАСС гендиректор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков.

По его данным, это крайний срок, когда предполагается начать строительства стартового стола. В настоящее время идет эскизное проектирование.

Ранее стало известно, что предприятия «Роскосмоса» планируют создать 20 самых мощных в мире жидкостных двигателей РД-171МВ (известных также как «Царь-двигатели) до 2027 года Эти двигатели будут созданы для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

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