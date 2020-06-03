В кораблях Маска нашли заимствование у России

Илон Маск и его SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских». Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что в новой «постшаттловской» концепции Соединенных Штатов по сравнению с прошлой есть большие изменения: начиная от материалов и заканчивая экономической моделью.

В частности, в новой концепции предусмотрено разделение перевозки людей и материалов.

Автор материала обращает внимание на то, что раньше американские космические челноки перевозили как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа.

«Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей», — говорится в публикации.

Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.

«И здесь первопроходцами стали именно русские, которые прокатили до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», — заключается в статье.

30 мая в США успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon.

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