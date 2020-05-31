Астронавты с Crew Dragon перешли на МКС

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon перешел на борт Международной космической станции, трансляция происходящего ведется на сайте NASA.

Первым борт корабля покинул Боб Бенкен, после чего на МКС перешел Даг Херли. Астронавтов встречали командир станции Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском «Союзе».

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