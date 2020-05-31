Попова рассказала о погрешности экспресс-тестов на COVID-19

Переход на использование экспресс-тестов для выявления коронавируса нового типа приводит к сильному росту погрешности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

В России в настоящее время ведется работа по созданию экспресс-теста, однако использовать его нужно будет «с определенными оговорками», отметила Попова.

По последней информации, в России выявлено 405 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 4 693 — с летальным исходом. Выздоровели 171 883 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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