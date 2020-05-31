В Роскосмосе прокомментировали запуск корабля Crew Dragon

В Роскосмосе поприветствовали запуск в США пилотируемого корабля Crew Dragon и отметили, что Россия не будет стоять на месте. Об этом написал в Twitter глава пресс-службы российской корпорации Владимир Устименко.

Устименко удивился истерике, поднявшейся по поводу удачного запуска корабля. Он считает, что «произошло то, что произойти должно было давно».

«Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!», — отметил представитель российской корпорации.

Однако он подчеркнул, что Россия не будет стоять на месте и вскоре проведет испытания двух новых ракет. Устименко пообещал, что 2020 и 2021 годы будут интересными.

Первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon стартовал накануне в 22.22 по мск. Запуск был намечен на 27 мая, однако его отменили из-за погодных условий за 20 минут до старта. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли.

Стоит отметить, что полет Crew Dragon стал первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

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