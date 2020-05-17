Путин назвал РФ отдельной цивилизацией и призвал развивать высокие технологии

Президент России Владимир Путин считает, что Россия — это не просто большая страна, но и целая цивилизация, которую нужно поддерживать, чтобы сохранить.

Государство, по его словам, имеет множество культур, вероисповеданий и традиций. «Это действительно отдельная цивилизация», — добавил Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

При этом политик уверен, что для сохранности цивилизации необходимо делать упор на высокие технологии и на будущее развитие. Для этого стоит следить за тем, что делают другие страны, а также использовать собственную базу и трансформировать достижения в различные сферы жизни.

«Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование — все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», — продолжил Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России