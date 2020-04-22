Falcon 9 стартует на орбиту со спутниками Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 в среду, 22 апреля, стартует на орбиту с очередной группой из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в Twitter.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса LC-39 на космодроме на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 22.37 мск.

Отмечается, что запуск будет проведен, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом в Соединенных Штатах. При этом, на космодроме принимаются необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

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