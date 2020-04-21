Космонавт Скрипочка успешно прошел испытания по высадке на другую планету
Российский космонавт Олег Скрипочка выполнил все задачи эксперимента по высадке на другую планету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
В ходе эксперимента космонавт выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице и работу с инструментом.
Несмотря на то, что Скрипочка недавно вернулся из длительной экспедиции на МКС, он выполнил все задачи «с хорошим качеством». Как отметили в ЦПК, после длительных полетов космонавты иногда теряют способность к физическим нагрузкам, так как их не тренируют.
Членов ближайших экспедиций планируют испытать на управление реальным электромобилем - марсианским ровером.
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