Космонавт Скрипочка успешно прошел испытания по высадке на другую планету

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Российский космонавт Олег Скрипочка выполнил все задачи эксперимента по высадке на другую планету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

В ходе эксперимента космонавт выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице и работу с инструментом.

Несмотря на то, что Скрипочка недавно вернулся из длительной экспедиции на МКС, он выполнил все задачи «с хорошим качеством». Как отметили в ЦПК, после длительных полетов космонавты иногда теряют способность к физическим нагрузкам, так как их не тренируют.

Членов ближайших экспедиций планируют испытать на управление реальным электромобилем - марсианским ровером.

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