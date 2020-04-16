Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС

На Международной космической станции (МКС) прошла церемония передачи командования, об этом сообщается на официальном аккаунте станции в Twitter.

В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.

Кэссиди стал командиром 63 экспедиции на МКС.

Олег Скрипочка и его американские коллеги Эндрю Морган и Джессика Меир вернутся на Землю 17 апреля, сообщается на сайте NASA, где велась трансляция церемонии.

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