Роскосмос снижает на треть цены запусков из-за Илона Маска

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Роскосмос снижает на треть стоимость запусков космических аппаратов на фоне падения цен на пуски американской частной компании SpaceX Илона Маска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг», — сказал Рогозин.

Он также отметил, что при это корпорация будет наращивать операционную эффективность запусков и сокращать непроизводственные издержки в ракетно-космической отрасли.

«Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX — около 60 миллионов долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», — добавил Рогозин.

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