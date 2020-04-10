Ученые призвали руководство страны защитить институт ИТЭФ

Академический клуб 1 Июля, неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, выступил с призывом к руководству России сохранить Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). С 2011 года ИТЭФ находится в ведении НИЦ «Курчатовский институт», в марте СМИ сообщали, что новым главой института стал бывший майор полиции Игорь Божков, ранее работавший начальником УВД на Московском метрополитене, в 2016 году президент Владимир Путин освободил Божкова от этой должности.

14 февраля в институте прошла профсоюзная конференция, где обсуждались планы перевести всех сотрудников и подразделения в Щукино, что вызвало озабоченность ученых. В течение нескольких лет из ИТЭФа были уволены ряд известных ученых, в том числе Михаил Данилов, Александр Горский и Андрей Ростовцев.

«На территории ИТЭФ, включающей уникальный парк-усадьбу, выдающийся памятник архитектуры, запланировано крупное жилищное строительство, а институт планируется целиком перевести на территорию НИЦ Курчатовский институт, что неизбежно повлечет уничтожение уникальных экспериментальных установок, — говорится в заявлении Клуба. — Мы призываем руководство РФ принять все меры для сохранения и развития на своей исторической территории уникального научного центра – Института теоретической и экспериментальной физики».