Биолог напомнила о вреде неподвижного состояния на карантине

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Малоподвижный образ жизни может ухудшить иммунитет и стать причиной заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, поэтому очень важно не забывать про физические упражнения на карантине. Об этом заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор биологических наук, профессор Елена Фомина рассказала в РИА «Новости».

Кроме того, отсутствие подвижности приводит к развитию диабета второго типа и онкологическим заболеваниям.

«У людей, ведущих активный образ жизни, риск преждевременной смерти уменьшается на 30%», — пояснила специалист.

Она отметила, что такой образ жизни может стать причиной атрофии мышц, привести к проблемам с сердечно-сосудистой, дыхательной системой. Данные системы работают при физических нагрузках. Если постоянно лежать, эти системы не тренируются.

«Если в таком режиме находиться 2-3 недели, то это уже становится опасным для здоровья человека», — подчеркнула Фомина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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