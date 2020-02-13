Ученые рассказали, какие микробы живут в московском метро

Российские ученые из Университета ИТМО вместе с коллегами из США провели исследование микробов в московском метрополитене. Результаты опубликованы в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.

Пробы берутся с пола, стен или поручней, а затем бактерии выращиваются в лаборатории, чтобы их было проще изучать.

Наиболее представленные рода бактерий в метрополитене Москвы — Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus, Stenotrophomona. Выяснилось, что разнообразие бактерий на конкретных станциях коррелирует с числом пассажиров.

При этом оказалось, что самые распространенные бактерии в московском и нью-йоркском метро совпадают.

Патогены не были обнаружены, однако учены отмечают, что это не означает, что руки после поручня эскалатора можно не мыть.