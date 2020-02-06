Путин призвал избавиться от «вузов-пустышек»

Президент России Владимир Путин поставил задачу продолжить убирать «вузы-пустышки» в РФ, сообщает ТАСС.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы -пустышки, таких еще достаточно», — заявил президент на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Путин также призвал консолидировать потенциал учебных заведений и научных институтов, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении, чтобы повысить престиж и научный статус, а также доходы преподавателей.

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