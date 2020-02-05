Путин призвал оказать господдержку популяризаторам науки

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с научной общественностью в Череповце призвал оказать господдержку популяризаторам науки, сообщает Indicator.

Путин провел встречу связанную с подготовкой совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, на котором будут обсуждаться приоритеты в развитии образования и науки. Одной из масштабных обсуждаемых инициатив стало предложение включить поддержку популяризации науки как отдельное направление в работу Российского научного фонда.

Путин рассказал о своей последней встрече с писателем Даниилом Граниным за несколько месяцев до его кончины. По словам президента, писатель задал такой вопрос: «почему вы не занимаетесь популяризацией науки?». Он пояснил, что этим важным делом президент должен заняться лично.

«К сожалению, я не чувствую, что в полной мере исполнил его наказ… Он прав абсолютно, и вы правы, надо заняться этим серьезнее. Я попрошу коллег выделить отдельное направление в деятельности какого-нибудь фонда или самого министерства. Придумаем, как это сделать», — заявил Путин.