Путин призвал оказать господдержку популяризаторам науки

close
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с научной общественностью в Череповце призвал оказать господдержку популяризаторам науки, сообщает Indicator.

Путин провел встречу связанную с подготовкой совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, на котором будут обсуждаться приоритеты в развитии образования и науки. Одной из масштабных обсуждаемых инициатив стало предложение включить поддержку популяризации науки как отдельное направление в работу Российского научного фонда.

Путин рассказал о своей последней встрече с писателем Даниилом Граниным за несколько месяцев до его кончины. По словам президента, писатель задал такой вопрос: «почему вы не занимаетесь популяризацией науки?». Он пояснил, что этим важным делом президент должен заняться лично.

«К сожалению, я не чувствую, что в полной мере исполнил его наказ… Он прав абсолютно, и вы правы, надо заняться этим серьезнее. Я попрошу коллег выделить отдельное направление в деятельности какого-нибудь фонда или самого министерства. Придумаем, как это сделать», — заявил Путин.