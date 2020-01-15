У астронавтки из США в открытом космосе открепились видеокамера и фонарь

У американского астронавта Кристины Кук во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции 15 января от шлема отстегнулись видеокамера и фонарь подсветки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

Уточняется, что это произошло во время выхода в космос Кук совместно с ее коллегой Джессикой Меир для продолжения замены устаревших аккумуляторов на новые более мощные.

Также отмечается, что все попытки прикрепить оборудование обратно к шлему не увенчались успехом. В результате оно было упаковано в сумку астронавта.

При этом, специалистам в Центре управления полетами пришлось контролировать действия Кук с помощью видеокамеры Меир.