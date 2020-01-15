«Роскосмос» не станет запускать спутник на ракете «Ангара»

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«Роскосмос» осуществит запуск спутника связи «Экспресс-АМУ4» на носителе «Протон-М», а не на новейшей «Ангаре-А5». Об этом свидетельствует данные сайта госзакупок.

Как известно, до этого планировалось, что ракета «Ангара» заменит устаревший носитель «Протон-М».

Согласно материалам сайта, госкорпорация в текущем году намерена заказать производство ракеты «Протон-М» для запуска «Экспресса-АМУ4».

При этом завершение работ намечено на 2021 год.

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