«Роскосмос» не станет запускать спутник на ракете «Ангара»
«Роскосмос» осуществит запуск спутника связи «Экспресс-АМУ4» на носителе «Протон-М», а не на новейшей «Ангаре-А5». Об этом свидетельствует данные сайта госзакупок.
Как известно, до этого планировалось, что ракета «Ангара» заменит устаревший носитель «Протон-М».
Согласно материалам сайта, госкорпорация в текущем году намерена заказать производство ракеты «Протон-М» для запуска «Экспресса-АМУ4».
При этом завершение работ намечено на 2021 год.
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