Врач рассказала, как прийти в форму после новогодних праздников
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Диетолог Наталья Герасимова назвала способы, которые помогут быстрее прийти в форму после новогодних праздников. Об этом сообщает телеканал «360».
Она порекомендовала устроить разгрузочный день без мяса, рыбы и уменьшить прием в пищу сыра, колбасы, майонеза.
По словам врача, необходимо употреблять побольше свежие овощей.
Герасимова призвала делать упор «на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты».
Она добавила, что еще нужно пить больше минеральной воды с высоким содержанием калия, уделить внимание физической активности, а также соблюдать режим сна.
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