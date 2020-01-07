Врач рассказала, как прийти в форму после новогодних праздников

Диетолог Наталья Герасимова назвала способы, которые помогут быстрее прийти в форму после новогодних праздников. Об этом сообщает телеканал «360».

Она порекомендовала устроить разгрузочный день без мяса, рыбы и уменьшить прием в пищу сыра, колбасы, майонеза.

По словам врача, необходимо употреблять побольше свежие овощей.

Герасимова призвала делать упор «на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты».

Она добавила, что еще нужно пить больше минеральной воды с высоким содержанием калия, уделить внимание физической активности, а также соблюдать режим сна.

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