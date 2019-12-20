Глава НАСА сообщил об отмене стыковки Starliner с МКС

НАСА отменил запланированную стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщил директор НАСА Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции, выступление размещено на сайте космического ведомства.

Он также отметил, что вопрос о стыковке с МКС снят с повестки дня из-за того, что корабль отработал чрезмерное количество топлива.

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