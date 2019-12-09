Двигатели для ракет Antares отправят в США из России

НПО Энергомаш отправит в США двигатели РД-181, которые используются на ракетах-носителях Antares. об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей предприятия.

Отмечается, что формуляры на партию двигателей были подписаны 6 декабря представителями компании Orbital Sciences Corporation.

Уточняется, что всего будет направлено четыре двигатели РД-181. Это второй раз за 2019 год, когда США получат двигатели для ракет Antares.

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