Росатом рассказал, как Берия отреагировал на кражу плаща на заводе

Куратор атомного проекта СССР Лаврентий Берия в конце 1940-х годов, несмотря на то, что с ним произошло несколько неприятных событий на первом отечественном предприятии по получению оружейного плутония, распорядился повысить материально-бытовые условия на объекте. Об этом говорится на портале «История Росатома».

В 1949 году Берия на Южном Урале приехал комбинат №817 (первое советское предприятие по производству оружейного плутония, ныне— »Производственное объединение «Маяк» Росатома в городе Озерске Челябинской области).

Сначала Берия сильно растрясло на плохой дороге по пути на комбинат, после у него сломалась кровать, на которой он спал, в конце работавшие на комбинате заключенные украли у него плащ.

«Вернувшись в Москву, он велел обеспечить работникам объекта усиленное питание и послал туда новую мебель», — говорится в документе Росатома.

Очевидец тех событий, сотрудница предприятия Нинели Эпатов рассказала, что в то время Лаврентий Берия «был совсем не таким, каким его сегодня изображают».

«Весь замученный, не выспавшийся, с красными глазами, с мешками под глазами, в задрипанном плаще, не очень богатом. Работа, работа, работа. На нас, красавиц, даже не глядел», — рассказала Эпатова.