В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС

В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент «Газеты.Ru».

Там уточнили, что с туалетом в российском сегменте все в порядке.

Ранее появилась информация, что на борту МКС сломались все туалеты. В трансляции НАСА сообщили, что американские астронавты вынуждены пользоваться «памперсами».

На МКС находятся два: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility. Командир МКС итальянец Лука Пармитано уточнил, что АСУ просигнализировало о переполненном баке, а WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности.

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