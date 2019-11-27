В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС
В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент «Газеты.Ru».
Там уточнили, что с туалетом в российском сегменте все в порядке.
Ранее появилась информация, что на борту МКС сломались все туалеты. В трансляции НАСА сообщили, что американские астронавты вынуждены пользоваться «памперсами».
На МКС находятся два: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility. Командир МКС итальянец Лука Пармитано уточнил, что АСУ просигнализировало о переполненном баке, а WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На МКС сломались все туалеты
— Новый туалет привезут на МКС в 2020 году