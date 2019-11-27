На МКС сломались все туалеты
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На борту Международной космической станции сломались все туалеты, передает РИА «Новости».
В трансляции НАСА сообщается, что американские астронавты вынуждены пользоваться «памперсами». Носят ли памперсы российские космонавты — неизвестно.
На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility.
Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, АСУ не используется из-за сигнализации о переполненном баке, а WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности.
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