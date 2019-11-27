На МКС сломались все туалеты

На борту Международной космической станции сломались все туалеты, передает РИА «Новости».

В трансляции НАСА сообщается, что американские астронавты вынуждены пользоваться «памперсами». Носят ли памперсы российские космонавты — неизвестно.

На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC — в американском модуле Tranquility.

Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, АСУ не используется из-за сигнализации о переполненном баке, а WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новый туалет привезут на МКС в 2020 году

— «Собирали полотенцами»: на МКС прорвало туалет

— Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»