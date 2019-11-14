Ученые назвали опасность позднего ужина

Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке назвали опасность позднего ужина для здоровья, передает РЕН.

Согласно проведенному исследованию, ужин после 18.00 может привести к проблемам ЖКТ и сердца.

Отмечается, что женщины, потреблявшие еду после 18.00, имели худший уровень сахара в крови, также у них наблюдались проблемы с сердцем, лишний вес и повышенное давление.

Как пояснили диетологи, организм не справляется с получаемыми вечером калориями.

Медики рекомендовали включить в распорядок дня прогулки и занятия спортом и постараться избегать вечерних перекусов.