Стал известен реальный возраст реки Нил
Итальянские и американские геологи нашли свидетельства того, что Нил в своем нынешнем облике существует уже больше 30 млн лет. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.
До этого считалось, что Нил течет по своему руслу около 6 млн лет.
«Мы показали, что Нил фактически не менялся на протяжении последних 30 млн лет», — заявили исследователи.
Предположительно, такую стабильность очертаниям реки дала особая структура земной мантии под северо-восточной частью Африки. Именно она смогла поддержать дренажную систему реки и сохранить акваторию, а также очертания Нила.
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