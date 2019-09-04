Российский спутник приблизился к американскому Intelsat, сообщили СМИ

Российский «блуждающий» спутник подошел близко к очередному аппарату американского оператора связи Intelsat. Об этом сообщает издание c4isrnet,ссылаясь на данные систем слежения за объектами в космосе CelesTrak.

Сообщается, что два объекта сблизились на геостационарной орбите.

Как отмечается, российский спутник остановился неподалеку от аппарата Intelsat.

Уточняется, что такие кратковременные остановки на разных широтах происходили около 17 раз за последние пять лет.